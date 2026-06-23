Houquetot

Caux’té Nuit Balade Histoires d’étoiles

Houquetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27 22:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Levez les yeux et laissez les étoiles vous raconter leurs histoires. Cette balade vous invite à découvrir contes, légendes et récits mythologiques liés au ciel d’été, entre amour contrarié et destins bouleversés. Vous suivrez notamment l’histoire de Vega et Altair, séparés par la Voie lactée, ou encore le destin tragique de Callisto. Une promenade douce et fascinante, où le ciel devient un livre ouvert à partager

RDV à Houquetot

Heure 20h30

Distance 4,3 km

à partir de 7 ans .

Houquetot 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Balade Histoires d’étoiles

L’événement Caux’té Nuit Balade Histoires d’étoiles Houquetot a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux