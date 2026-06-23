Saint-Maclou-la-Brière

Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie

Saint-Maclou-la-Brière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 20:30:00

fin : 2026-08-31 22:30:00

Date(s) :

2026-08-31

En route vers l’Enfer ! Accompagné du Rusé Vert, animateur nature, faites le chemin vers l’Enfer et la mythologie Celte. Car savez-vous qu’elle fait un lien très intéressant entre les arbres, le calendrier et l’alphabet ? Accessible à tous, cette balade invite à voir la nature autrement. Une expérience simple et immersive pour curieux de tous âges.

RDV à Saint-Maclou-la-Brière

Heure 20h30

Distance 3,3 KM

à partir de 7 ans

Conditions particulières lampe-torche obligatoire .

Saint-Maclou-la-Brière 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie

L’événement Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie Saint-Maclou-la-Brière a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux