Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie Saint-Maclou-la-Brière
Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie Saint-Maclou-la-Brière lundi 31 août 2026.
Saint-Maclou-la-Brière
Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie
Saint-Maclou-la-Brière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 20:30:00
fin : 2026-08-31 22:30:00
Date(s) :
2026-08-31
En route vers l’Enfer ! Accompagné du Rusé Vert, animateur nature, faites le chemin vers l’Enfer et la mythologie Celte. Car savez-vous qu’elle fait un lien très intéressant entre les arbres, le calendrier et l’alphabet ? Accessible à tous, cette balade invite à voir la nature autrement. Une expérience simple et immersive pour curieux de tous âges.
RDV à Saint-Maclou-la-Brière
Heure 20h30
Distance 3,3 KM
à partir de 7 ans
Conditions particulières lampe-torche obligatoire .
Saint-Maclou-la-Brière 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr
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English : Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie
L’événement Caux’té Nuit Balade Nature et Mythologie Saint-Maclou-la-Brière a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux