2025-07-03 20:30:00

2025-07-03 22:30:00

2025-07-03

Et si les rues de Goderville pouvaient parler ? Munis de vieilles cartes et de photos d’antan, devenez explorateurs du passé le temps d’une balade en famille. Imaginez le bourg d’autrefois les chevaux dans la cour des auberges, les sabots claquant sur les pavés, les métiers oubliés. À la tombée du jour, remontez le fil du temps et redonner vie aux lieux qui vous entourent… Une aventure entre mémoire locale et regard neuf.

3 km conseillé à partir de 10 ans.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

Goderville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

English : Caux’té Nuit Explorateur du passé

What if the streets of Goderville could talk? Armed with old maps and photos of yesteryear, become explorers of the past on a family outing. Imagine the town of yesteryear: horses in innyards, hooves clacking on cobblestones, forgotten trades. As night falls, take a trip back in time and bring the places around you back to life? An adventure between local memory and fresh eyes.

3 km recommended for ages 10 and up.

Meeting point to be announced on reservation.

German :

Was wäre, wenn die Straßen von Goderville sprechen könnten? Mit alten Karten und Fotos von früher können Sie mit Ihrer Familie auf einem Spaziergang die Vergangenheit erforschen. Stellen Sie sich vor, wie die Stadt früher aussah: Pferde in den Höfen der Gasthäuser, Hufe, die auf dem Kopfsteinpflaster klappern, vergessene Berufe. Spüren Sie bei Einbruch der Dunkelheit der Zeit nach und erwecken Sie die Orte um Sie herum zum Leben Ein Abenteuer zwischen lokaler Erinnerung und neuem Blick.

3 km empfohlen ab 10 Jahren.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Italiano :

E se le strade di Goderville potessero parlare? Armati di vecchie mappe e foto d’epoca, diventate esploratori del passato durante una gita in famiglia. Immaginate la città di un tempo: cavalli nei cortili delle locande, zoccoli che tintinnano sull’acciottolato, mestieri dimenticati. Al calar della notte, fate un viaggio nel tempo e riportate in vita i luoghi che vi circondano? È un’avventura che unisce la memoria locale a una nuova prospettiva.

3 km consigliato a partire dai 10 anni.

Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione.

Espanol :

¿Y si las calles de Goderville pudieran hablar? Armados con viejos mapas y fotos de tiempos pasados, conviértanse en exploradores del pasado en una excursión familiar. Imagina la ciudad de antaño: caballos en los patios de las posadas, cascos repiqueteando sobre los adoquines, oficios olvidados. Al caer la noche, dé un paso atrás en el tiempo y reviva los lugares que le rodean.. Una aventura que combina la memoria local y una nueva perspectiva.

3 km recomendado a partir de 10 años.

El punto de encuentro se indicará en el momento de la reserva.

