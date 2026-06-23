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Caux’té Nuit Grand jeu nocturne (2) Bec-de-Mortagne

Caux’té Nuit Grand jeu nocturne (2) Bec-de-Mortagne jeudi 6 août 2026.

Ville
76110 Bec-de-Mortagne
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Bec-de-Mortagne

Caux’té Nuit Grand jeu nocturne (2)

Bec-de-Mortagne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :
2026-08-06

À la tombée du jour, Bec-de-Mortagne se transforme en terrain de jeu… ou de suspicion. Au fil d’une balade aux allures tranquilles, les regards se font plus attentifs et les silences plus lourds. Qui dit la vérité ? Qui cache son jeu ? Le temps fort de la soirée vous plongera dans une partie géante de Loups-Garous de Thiercelieux®, où chaque participant doit sauver sa peau. Saurez-vous être perspicace … avant qu’il ne soit trop tard ?

RDV à Bec-de-Mortagne
Heure 20H30
Distance 3,2 km
à partir de 7 ans   .

Bec-de-Mortagne 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62  billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Grand jeu nocturne (2)

L’événement Caux’té Nuit Grand jeu nocturne (2) Bec-de-Mortagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux