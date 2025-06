Caux’té Nuit Grand Jeu Nocturne Mentheville 30 juin 2025 20:30

Début : 2025-06-30 20:30:00

fin : 2025-06-30 22:45:00

2025-06-30

Le soleil se couche sur Mentheville. Dans le calme de la campagne, un frisson parcourt les sentiers… et si ce n’était pas que le vent ?

Rejoignez-nous pour une balade semi-nocturne familiale, rythmée par les ombres du soir et les murmures de la nature. Vous découvrirez des coins secrets et des histoires qui s’éveillent à la tombée du jour.

Puis, quand la nuit aura bien enveloppé le village… place au jeu géant des Loups-garous de Thiercelieux® ! En plein cœur de la nuit, entre rires, soupçons et regards en coin, chacun devra défendre son rôle… et sa peau.

Une soirée entre mystère, magie, et complicité à partager en famille ou entre amis.

2,5 km conseillé à partir de 7 ans.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

Mentheville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

English : Caux’té Nuit Grand Jeu Nocturne

The sun is setting over Mentheville. In the calm of the countryside, a chill runs through the paths… and what if it wasn’t just the wind?

Join us for a semi-nightly family walk, punctuated by the evening shadows and the murmurs of nature. You’ll discover secret corners and stories that awaken at dusk.

Then, once night has enveloped the village, it’s time for the giant Werewolves of Thiercelieux® game! In the middle of the night, between laughter, suspicion and sidelong glances, everyone will have to defend their role? and their skin.

An evening of mystery, magic and complicity to share with family and friends.

2.5 km recommended for ages 7 and up.

Meeting point to be announced on reservation.

German :

Die Sonne geht über Mentheville unter. In der Stille der Landschaft läuft ein Schauer über die Wege… und wenn es nicht nur der Wind ist?

Begleiten Sie uns auf einem halbnächtlichen Familienspaziergang, der vom Rhythmus der Abendschatten und dem Flüstern der Natur bestimmt wird. Sie werden geheime Winkel und Geschichten entdecken, die in der Abenddämmerung zum Leben erweckt werden.

Wenn die Nacht das Dorf umhüllt hat, können Sie das riesige Spiel der Werwölfe von Thiercelieux® spielen Mitten in der Nacht, zwischen Lachen, Verdächtigungen und Seitenblicken, muss jeder seine Rolle und seine Haut verteidigen.

Ein Abend voller Geheimnisse, Magie und Komplizenschaft, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können.

2,5 km empfohlen ab 7 Jahren.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Italiano :

Il sole tramonta su Mentheville. Nella calma della campagna, un brivido percorre i sentieri. E se non fosse solo il vento?

Unitevi a noi in una passeggiata semioraria per famiglie, scandita dalle ombre della sera e dai mormorii della natura. Scoprirete angoli segreti e storie che prendono vita al tramonto.

Poi, una volta che la notte ha avvolto il villaggio, è il momento del gioco gigante dei Lupi Mannari di Thiercelieux®! Nel cuore della notte, tra risate, sospetti e sguardi di traverso, ognuno dovrà difendere il proprio ruolo e la propria pelle.

Una serata di mistero, magia e complicità da condividere con la famiglia e gli amici.

2,5 km consigliato dai 7 anni in su.

Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione.

Espanol :

El sol se pone sobre Mentheville. En la calma del campo, un escalofrío recorre los senderos… ¿y si no fuera sólo el viento?

Acompáñenos en un paseo familiar semi-noche, salpicado por las sombras del atardecer y los murmullos de la naturaleza. Descubrirás rincones secretos e historias que cobran vida al anochecer.

Después, cuando la noche haya envuelto el pueblo, ¡es hora del juego gigante de los Hombres Lobo de Thiercelieux®! En plena noche, entre risas, sospechas y miradas de reojo, cada uno tendrá que defender su papel… y su pellejo.

Una velada de misterio, magia y complicidad para compartir con la familia y los amigos.

2,5 km recomendado a partir de 7 años.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la reserva.

