Caux’té Nuit Grand Jeu Nocturne Saint-Sauveur-d’Émalleville 11 août 2025 20:30

Seine-Maritime

Caux’té Nuit Grand Jeu Nocturne Saint-Sauveur-d’Émalleville Seine-Maritime

Début : 2025-08-11 20:30:00

fin : 2025-08-11 22:45:00

2025-08-11

À Saint-Sauveur-d’Émalleville, les chemins se transforment à la tombée du jour. Les haies deviennent des murs, les arbres, des géants silencieux… et l’imaginaire prend toute la place.

Partez pour une balade crépusculaire pleine de charme, ponctuée de petites haltes où l’on s’écoute, on observe, on devine… jusqu’à ce que la nuit nous invite à jouer.

C’est alors que commence le jeu géant des Loups-Garous de Thiercelieux® un village, des secrets, des alliances… et des loups qui rôdent. Serez-vous du bon côté ? Ou saurez-vous mentir sans trembler ?

Une expérience immersive, drôle et envoûtante, où les plus jeunes comme les plus grands vivront une nuit pas comme les autres.

2,5 km conseillé à partir de 7 ans.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

Saint-Sauveur-d’Émalleville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 32 69 billetterie@campagne-de-caux.fr

English : Caux’té Nuit Grand Jeu Nocturne

In Saint-Sauveur-d?Émalleville, the paths are transformed at dusk. Hedges become walls, trees silent giants? and the imagination takes over.

Set off on a charming twilight stroll, punctuated by short stops where you listen, observe and guess? until the night invites you to play.

Then the giant game of Loups-Garous de Thiercelieux® begins: a village, secrets, alliances? and wolves on the prowl. Will you be on the right side? Or will you be able to lie without trembling?

An immersive, funny and spellbinding experience, where young and old alike will experience a night like no other.

2.5 km recommended for ages 7 and up.

Meeting point to be announced on reservation.

German :

In Saint-Sauveur-d’Émalleville verwandeln sich die Wege bei Einbruch der Dunkelheit. Die Hecken werden zu Mauern, die Bäume zu stillen Riesen und die Phantasie nimmt ihren Lauf.

Begeben Sie sich auf einen charmanten Spaziergang in der Dämmerung mit kleinen Zwischenstopps, an denen Sie sich zuhören, beobachten und raten können, bis die Nacht Sie zum Spielen einlädt.

Dann beginnt das gigantische Spiel der Werwölfe von Thiercelieux®: ein Dorf, Geheimnisse, Bündnisse ? und Wölfe, die sich herumtreiben. Wirst du auf der richtigen Seite stehen? Oder können Sie lügen, ohne zu zittern?

Ein immersives, lustiges und fesselndes Erlebnis, bei dem sowohl die Kleinen als auch die Großen eine Nacht wie keine andere erleben werden.

2,5 km empfohlen ab 7 Jahren.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Italiano :

A Saint-Sauveur-d’Émalleville, i sentieri si trasformano al calar della sera. Le siepi diventano muri, gli alberi giganti silenziosi e l’immaginazione prende il sopravvento.

Partite per una suggestiva passeggiata crepuscolare, scandita da brevi soste in cui potrete ascoltare, osservare e indovinare, finché la notte non vi inviterà a giocare.

Allora inizia il gigantesco gioco dei lupi mannari di Thiercelieux®: un villaggio, segreti, alleanze e lupi in agguato. Sarete dalla parte giusta? O riuscirete a mentire senza tremare?

Un’esperienza immersiva, divertente e affascinante, in cui grandi e piccini vivranno una notte senza precedenti.

2,5 km consigliato dai 7 anni in su.

Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione.

Espanol :

En Saint-Sauveur-d’Émalleville, los caminos se transforman al caer la noche. Los setos se convierten en muros, los árboles en gigantes silenciosos… y la imaginación toma el relevo.

Emprenda un encantador paseo crepuscular, salpicado de breves paradas en las que podrá escuchar, observar y adivinar… hasta que la noche le invite a jugar.

Entonces comienza el gigantesco juego de los Hombres Lobo de Thiercelieux®: un pueblo, secretos, alianzas? y lobos al acecho. ¿Estarás en el bando correcto? ¿O serás capaz de mentir sin temblar?

Una experiencia envolvente, divertida y hechizante, donde grandes y pequeños vivirán una noche sin igual.

2,5 km recomendado a partir de 7 años.

El punto de encuentro se anunciará al hacer la reserva.

