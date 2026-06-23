Vattetot-sous-Beaumont

Caux’té Nuit rando spéciale Nuits des Etoiles

Vattetot-sous-Beaumont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Oubliez vos boussoles, on part en expédition… dans les étoiles ! Chaussures aux pieds et nez en l’air, suivez le guide pour une randonnée nocturne un peu spéciale (ajouter la thméatique 2026). Au fil des sentiers et des pauses, apprenez à reconnaître les constellations, repérez la Grande Ourse sans la confondre avec un hérisson, et laissez-vous embarquer pour un voyage astronomique à pied. Objectif lever les yeux, rêver un peu, et marcher beaucoup (mais pas trop quand même).

RDV à Vattetot-Sous-Beaumont

Heure 21H00

Distance 7 km

à partir de 8 ans .

Vattetot-sous-Beaumont 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit rando spéciale Nuits des Etoiles

L’événement Caux’té Nuit rando spéciale Nuits des Etoiles Vattetot-sous-Beaumont a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux