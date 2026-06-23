Grainville-Ymauville

Caux’té Nuit Safari sonore nocturne

Grainville-Ymauville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

À la nuit venue, laissez de côté vos repères habituels pour découvrir la nature autrement ici, on explore avec les oreilles. Cette balade propose une immersion sonore ponctuée de pauses en “silence total”, pour mieux capter les moindres bruits de la nuit. Sous forme de jeu, chacun tente de reconnaître et de mémoriser un maximum de sons, comme un bingo des bruits à ciel ouvert. Pas besoin de connaissances naturalistes, seulement d’un peu d’attention… et de bonnes oreilles. Une expérience simple, ludique et étonnamment immersive.

RDV à Grainville-Ymauville

Heure 20H30

Distance 4,3 km

à partir de 8 ans .

Grainville-Ymauville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Safari sonore nocturne

L’événement Caux’té Nuit Safari sonore nocturne Grainville-Ymauville a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux