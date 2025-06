Caux’té Nuit Si les fleurs m’étaient contées … Daubeuf-Serville 7 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Début : 2025-07-07 20:30:00

fin : 2025-07-07 22:30:00

2025-07-07

Campagne de Caux vous invite à une promenade sensible et poétique à la tombée du jour, au cœur du magnifique parc du Domaine du Grand Daubeuf.

À la lueur des derniers rayons de soleil et sous le voile de la nuit naissante, laissez-vous guider à travers allées et bosquets, entre arbres majestueux et plantes mystérieuses… Chemin faisant, des voix s’élèveront celles des conteurs et des conteuses qui vous murmureront les histoires secrètes du monde végétal, inspirées de mythes, de légendes et de traditions populaires liées à la nuit, à la forêt, à la magie et aux rêves.

Une balade immersive, où l’imaginaire prend racine entre ombres et feuillages, et où chaque halte devient une invitation à écouter ce que les plantes ont à nous dire lorsque le silence s’installe.

Conseillé à partir de 7 ans.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

English : Caux’té Nuit Si les fleurs m’étaient contées …

Campagne de Caux invites you to take a sensitive and poetic stroll at dusk, through the magnificent grounds of the Domaine du Grand Daubeuf.

In the light of the last rays of sunshine and under the veil of the dawning night, let yourself be guided through alleys and groves, between majestic trees and mysterious plants? Along the way, you’ll hear the voices of storytellers whispering the secret stories of the plant world, inspired by myths, legends and popular traditions linked to the night, the forest, magic and dreams.

An immersive stroll, where the imagination takes root between shadows and foliage, and where each stop becomes an invitation to listen to what the plants have to tell us when the silence sets in.

Recommended for ages 7 and up.

Meeting point to be announced on reservation.

German :

Campagne de Caux lädt Sie zu einem sensiblen und poetischen Spaziergang in der Abenddämmerung im Herzen des wunderschönen Parks der Domaine du Grand Daubeuf ein.

Lassen Sie sich im Schein der letzten Sonnenstrahlen und unter dem Schleier der beginnenden Nacht durch Alleen und Haine, zwischen majestätischen Bäumen und geheimnisvollen Pflanzen führen Unterwegs werden sich Stimmen erheben: die der Erzähler und Erzählerinnen, die Ihnen die geheimen Geschichten der Pflanzenwelt zuflüstern, die von Mythen, Legenden und volkstümlichen Traditionen inspiriert sind, die mit der Nacht, dem Wald, der Magie und den Träumen verbunden sind.

Ein Spaziergang, bei dem die Phantasie zwischen Schatten und Blättern Wurzeln schlägt und jeder Halt zu einer Einladung wird, zu hören, was die Pflanzen uns zu sagen haben, wenn es still wird.

Empfohlen für Kinder ab 7 Jahren.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung bekannt gegeben.

Italiano :

La Campagne de Caux vi invita a fare una passeggiata sensibile e poetica al crepuscolo attraverso il magnifico parco del Domaine du Grand Daubeuf.

Alla luce degli ultimi raggi di sole e sotto il velo della notte nascente, lasciatevi guidare attraverso vicoli e boschetti, tra alberi maestosi e piante misteriose? Lungo il percorso, ascolterete le voci dei cantastorie che sussurrano le storie segrete del mondo vegetale, ispirate a miti, leggende e tradizioni popolari legate alla notte, al bosco, alla magia e ai sogni.

Una passeggiata immersiva, dove l’immaginazione si radica tra ombre e fronde, e dove ogni sosta diventa un invito ad ascoltare ciò che le piante hanno da dirci quando il silenzio si fa sentire.

Consigliato ai bambini dai 7 anni in su.

Il punto di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione.

Espanol :

La Campagne de Caux le invita a dar un paseo sensible y poético al atardecer por los magníficos terrenos del Domaine du Grand Daubeuf.

A la luz de los últimos rayos de sol y bajo el velo de la noche naciente, déjese guiar por callejuelas y arboledas, entre árboles majestuosos y plantas misteriosas.. Por el camino, escuchará las voces de los narradores que le susurrarán las historias secretas del mundo vegetal, inspiradas en mitos, leyendas y tradiciones populares vinculadas a la noche, el bosque, la magia y los sueños.

Un paseo envolvente, donde la imaginación echa raíces entre sombras y follaje, y donde cada parada se convierte en una invitación a escuchar lo que las plantas tienen que decirnos cuando se hace el silencio.

Recomendado para niños a partir de 7 años.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

