Caux’té Nuit Sur les traces de Pierre Belain d’Esnambusc Bréauté 10 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Caux’té Nuit Sur les traces de Pierre Belain d’Esnambusc Bréauté Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-07-10 22:30:00

Date(s) :

2025-07-10

À l’occasion des 440 ans de la naissance de Pierre Belain d’Esnambusc, embarquez pour une balade historique sur les pas de ce personnage hors du commun, originaire de notre région. Laissez-vous guider à travers son histoire qui l’a mené d’Allouville-Bellefosse à la Martinique, en passant par Houquetot et Bréauté et de certains lieux qui ont marqué son destin colonial. En effet, figure méconnue, mais capitale, d’Esnambusc a joué un rôle clé dans l’installation de centaines de Cauchois aux Antilles au XVIIe siècle. Cette balade est une invitation à redécouvrir un pan bouleversant de notre patrimoine local, entre histoire, aventure et début de l’esclavage.

4,3 km conseillé à partir de 10 ans.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

À l’occasion des 440 ans de la naissance de Pierre Belain d’Esnambusc, embarquez pour une balade historique sur les pas de ce personnage hors du commun, originaire de notre région. Laissez-vous guider à travers son histoire qui l’a mené d’Allouville-Bellefosse à la Martinique, en passant par Houquetot et Bréauté et de certains lieux qui ont marqué son destin colonial. En effet, figure méconnue, mais capitale, d’Esnambusc a joué un rôle clé dans l’installation de centaines de Cauchois aux Antilles au XVIIe siècle. Cette balade est une invitation à redécouvrir un pan bouleversant de notre patrimoine local, entre histoire, aventure et début de l’esclavage.

4,3 km conseillé à partir de 10 ans.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation. .

Bréauté 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

English : Caux’té Nuit Sur les traces de Pierre Belain d’Esnambusc

To mark the 440th anniversary of the birth of Pierre Belain d?Esnambusc, we invite you to take a historical walk in the footsteps of this outstanding local figure. Let us guide you through his story, which took him from Allouville-Bellefosse to Martinique, via Houquetot and Bréauté, and some of the places that marked his colonial destiny. A little-known but vital figure, d?Esnambusc played a key role in the settlement of hundreds of Cauchois in the West Indies in the 17th century. This walk is an invitation to rediscover a moving part of our local heritage, between history, adventure and the beginning of slavery.

4.3 km recommended for ages 10 and up.

Meeting point will be communicated on reservation.

German :

Anlässlich des 440. Jahrestags der Geburt von Pierre Belain d’Esnambusc begeben Sie sich auf einen historischen Spaziergang auf den Spuren dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit, die aus unserer Region stammt. Lassen Sie sich durch seine Geschichte führen, die ihn von Allouville-Bellefosse über Houquetot und Bréauté bis nach Martinique führte, und zu einigen Orten, die sein koloniales Schicksal prägten. D’Esnambusc, eine unbekannte, aber wichtige Figur, spielte eine Schlüsselrolle bei der Ansiedlung von Hunderten von Cauchois auf den Antillen im 17. Dieser Spaziergang ist eine Einladung, einen erschütternden Teil unseres lokalen Erbes wiederzuentdecken, zwischen Geschichte, Abenteuer und dem Beginn der Sklaverei.

4,3 km empfohlen ab 10 Jahren.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Italiano :

In occasione del 440° anniversario della nascita di Pierre Belain d’Esnambusc, fate una passeggiata storica sulle orme di questa straordinaria figura della nostra regione. Lasciatevi guidare nella sua storia, che lo ha portato da Allouville-Bellefosse alla Martinica, passando per Houquetot e Bréauté, e in alcuni dei luoghi che hanno segnato il suo destino coloniale. Figura poco conosciuta ma fondamentale, d’Esnambusc ha avuto un ruolo chiave nell’insediamento di centinaia di Cauchois nelle Antille nel XVII secolo. Questa passeggiata è un invito a riscoprire una parte emozionante del nostro patrimonio locale, con la sua storia, la sua avventura e gli inizi della schiavitù.

4,3 km consigliato a partire dai 10 anni.

Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione.

Espanol :

Con motivo del 440 aniversario del nacimiento de Pierre Belain d’Esnambusc, dé un paseo histórico tras las huellas de esta extraordinaria figura de nuestra región. Déjese guiar por su historia, que le llevó de Allouville-Bellefosse a Martinica, pasando por Houquetot y Bréauté, y por algunos de los lugares que marcaron su destino colonial. Figura poco conocida pero vital, d’Esnambusc desempeñó un papel clave en el asentamiento de cientos de cauchois en las Antillas en el siglo XVII. Este paseo es una invitación a redescubrir una parte conmovedora de nuestro patrimonio local, con su historia, su aventura y los inicios de la esclavitud.

4,3 km recomendado a partir de 10 años.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

L’événement Caux’té Nuit Sur les traces de Pierre Belain d’Esnambusc Bréauté a été mis à jour le 2025-06-18 par Communauté de communes Campagne de Caux