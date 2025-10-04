Cavagnac : des femmes, des hommes, un patrimoine Bibliothèque de Cavagnac Cavagnac

Cavagnac : des femmes, des hommes, un patrimoine Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque de Cavagnac Lot

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, découvrez l’exposition photo « Cavagnac : des femmes, des hommes, un patrimoine ». Les habitants de Cavagnac mettent à l’honneur la ruralité et la vie locale sous l’objectif de Donatien Rousseau, artiste photographe. La bibliothèque vous proposera une collation et de consulter des ouvrages sur la photographie

Bibliothèque de Cavagnac 514, route de Saint Palavy Cavagnac 46110 Lot Occitanie 05 65 32 16 03 Bibliothèque de Cavagnac

