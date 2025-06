Cavagnac Festival Cavagnac 11 juillet 2025 18:00

Lot

Cavagnac Festival Cavagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Cette 6ème édition, parrainée par Alex Champagnac sur deux jours

Pendant toutes les festivités Marché de créateurs, feu d’artifice

Vendredi 11 juillet de 18h à 00h,

Marché de créateurs à partir de 18h, spectacle de feu entre les plateaux, concert 8 Me Again, Rock progressif, mélange différent rock inspiré par Oasis, Sum 41, grinday, nirvana, à 22h Echo Cahors, reprises de Rock

Samedi 12 juillet de 10h à00h,

Marché de créateurs toute la journée e en nocturne, balade en poneys pour les enfants, animation clown mime à partir de 12h, baptême side-car

18h apéro-concert et dans la soirée spectacle de feu entre les plateaux

A 20h Sulfur,et So Shaft à 22h

Feu d’artifice à minuit, offert par l’improviste notre parrain

Dimanche 13 juillet

Marché de créateurs toute la journée e en nocturne, balade en poneys pour les enfants, Fauconnier stand avec rapaces à partir de 13h -Présence de Hakuna .

Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 11 62

English :

This 6th edition, sponsored by Alex Champagnac, will take place over two days

Throughout the festivities: designer market, fireworks display

German :

Diese 6. Ausgabe unter der Schirmherrschaft von Alex Champagnac an zwei Tagen

Während der gesamten Feierlichkeiten Designermarkt, Feuerwerk

Italiano :

Questa 6a edizione, sponsorizzata da Alex Champagnac, si svolgerà nell’arco di due giorni

Durante tutti i festeggiamenti Mercato dei designer, fuochi d’artificio

Espanol :

Esta 6ª edición, patrocinada por Alex Champagnac, tendrá lugar durante dos días

Durante todas las fiestas Mercado de diseño, fuegos artificiales

L’événement Cavagnac Festival Cavagnac a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Vallée de la Dordogne