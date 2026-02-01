Caval carnaval La Hallotière
Caval carnaval La Hallotière samedi 21 février 2026.
Caval carnaval
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 17:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Caval carnaval , kermesse costumée avec les poneys
17h30 remise des prix des meilleurs costumes et meilleurs joueurs
Tarif extérieur 17 euros
Moins de 5 ans 12 euros
Réservation par SMS au 06 37 97 96 77 .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Caval carnaval
L’événement Caval carnaval La Hallotière a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux