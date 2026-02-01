Caval carnaval La Hallotière

Caval carnaval

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Caval carnaval , kermesse costumée avec les poneys

17h30 remise des prix des meilleurs costumes et meilleurs joueurs

Tarif extérieur 17 euros

Moins de 5 ans 12 euros

Réservation par SMS au 06 37 97 96 77 .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

