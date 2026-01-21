Cavalcade carnavalesque

Dessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2026-02-08 14:14:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Grande cavalcade carnavalesque dans les rues de la commune.

71 édition de la cavalcade de Dessenheim Ne manquez pas cet évènement magique.

Départ du cortège à 14h14, il se dirigera à travers le village et revient à la salle des fêtes.

Buvette et restauration à partir de 11h à l’arrière de la salle des fêtes. .

Dessenheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 55 72 mairie@dessenheim.fr

English :

Carnival cavalcade through the streets of the town.

L’événement Cavalcade carnavalesque Dessenheim a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach