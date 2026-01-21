Cavalcade carnavalesque Dessenheim
Cavalcade carnavalesque Dessenheim dimanche 8 février 2026.
Cavalcade carnavalesque
Dessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-08 14:14:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Grande cavalcade carnavalesque dans les rues de la commune.
71 édition de la cavalcade de Dessenheim Ne manquez pas cet évènement magique.
Départ du cortège à 14h14, il se dirigera à travers le village et revient à la salle des fêtes.
Buvette et restauration à partir de 11h à l’arrière de la salle des fêtes. .
Dessenheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 55 72 mairie@dessenheim.fr
English :
Carnival cavalcade through the streets of the town.
