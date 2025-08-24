Cavalcade d’Aubagne Aubagne

Début : Dimanche 2025-08-24 10:30:00

La Grande Cavalcade rencontre toujours un plein succès populaire à Aubagne.

Les visiteurs s’installent tout au long des rues et des places centrales de la ville afin d’admirer ce défilé de chars et de chevaux montés, magnifiquement décorés au son des fifres et tambourins. .

Centre ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

The Great Cavalcade is always a popular success in Aubagne.

German :

Die Große Kavalkade ist in Aubagne immer ein voller Erfolg.

Italiano :

La Grande Cavalcata è sempre un grande successo ad Aubagne.

Espanol :

La Gran Cabalgata es siempre un gran éxito en Aubagne.

L’événement Cavalcade d’Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile