Cavalcade d’Auriol Auriol 6 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Cavalcade d’Auriol Dimanche 6 juillet 2025 à partir de 10h30. Au coeur du village Auriol Bouches-du-Rhône

Une des plus belles cavalcades de la région.

La Fête de la Saint Eloi (patron des charretiers) est célébrée entre la moisson et la vendange tradition très vivante, tous les week-ends pendant les mois de juillet ou août, dans chaque village ou hameau. Ainsi ont lieu des cavalcades provençales, des défilés en costumes provençaux avec chevaux montés, charrettes décorées… .

Au coeur du village

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

One of the most beautiful cavalcades of the region.

German :

Eine der schönsten Kavalkaden in der Region.

Italiano :

Una delle più belle cavalcate della regione.

Espanol :

Una de las cabalgatas más bellas de la región.

