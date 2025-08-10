Cavalcade de Beaudinard Aubagne
Cavalcade de Beaudinard Aubagne dimanche 10 août 2025.
Bouches-du-Rhône
Cavalcade de Beaudinard Dimanche 10 août 2025 à 10h. Beaudinard Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : Dimanche 2025-08-10 10:00:00
fin : 2025-08-10
2025-08-10
Grande cavalcade traditionnelle, dans la plus pure tradition avec bénédiction, vente du gaillardet et pour finir soirée musicale.
Beaudinard
Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
English :
Great traditional cavalcade, in the purest tradition with blessing, sale of gaillardet and to finish musical evening.
German :
Große traditionelle Kavalkade, in der reinsten Tradition mit Segnung, Verkauf des Gaillardet und zum Abschluss ein musikalischer Abend.
Italiano :
Cavalcata tradizionale, con benedizione, vendita del gaillardet e serata musicale.
Espanol :
Cabalgata tradicional, con bendición, venta del gaillardet y velada musical.
L’événement Cavalcade de Beaudinard Aubagne a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile