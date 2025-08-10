Cavalcade de Beaudinard Aubagne

Cavalcade de Beaudinard Aubagne dimanche 10 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Cavalcade de Beaudinard Dimanche 10 août 2025 à 10h. Beaudinard Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Grande cavalcade traditionnelle, dans la plus pure tradition avec bénédiction, vente du gaillardet et pour finir soirée musicale.

Beaudinard

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Great traditional cavalcade, in the purest tradition with blessing, sale of gaillardet and to finish musical evening.

German :

Große traditionelle Kavalkade, in der reinsten Tradition mit Segnung, Verkauf des Gaillardet und zum Abschluss ein musikalischer Abend.

Italiano :

Cavalcata tradizionale, con benedizione, vendita del gaillardet e serata musicale.

Espanol :

Cabalgata tradicional, con bendición, venta del gaillardet y velada musical.

L’événement Cavalcade de Beaudinard Aubagne a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile