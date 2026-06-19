Cuges-les-Pins

Cavalcade de Cuges-les-Pins

Dimanche 2 août 2026 à partir de 10h. Centre ville Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête du cheval, des charretiers et de la Provence

La Saint Eloi (en provençal Sant Aloï) est une fête paysanne qui a lieu dans le sud de la France, dans des villages près du Garlaban. Mulets, comtois, percherons…sont à l’honneur et défilent dans leur plus bel apparat dans la plus pure des traditions provençale ! .

Centre ville Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 73 80 11

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English :

Festival of the horse, carters and Provence

L’événement Cavalcade de Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile