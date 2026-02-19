Cavalcade de la Nouvelle Guérinière avenue du 43 eme Régiment Caen
Début : 2026-04-10 16:30:00
Vous êtes cordialement invités au grand défilé de carnaval à la Guérinière puis à la grande fête de printemps au Parc Claude Decaen !
16h30 départ des écoles Reine Mathilde et Albert Camus avec le Right On Brass Band choisissez votre cortège !
17h00 battle de danse devant le collège Guillaume de Normandie avec les brass band Sucks Da Head et Take It Easy
17h30-18h00 arrivée au Parc Claude Decaen
18h Fanfare Kids
18h30 GROSSE surprise musicale
19h15 Take It Easy Brass Band
20h30 Suck Da Head
Buvette et restauration sur place. .
+33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
English : Cavalcade de la Nouvelle Guérinière
You’re warmly invited to the Carnival Parade at La Guérinière and the Spring Festival at Parc Claude Decaen!
