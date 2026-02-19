Cavalcade de la Nouvelle Guérinière avenue du 43 eme Régiment Caen

Cavalcade de la Nouvelle Guérinière

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Début : 2026-04-10 16:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Vous êtes cordialement invités au grand défilé de carnaval à la Guérinière puis à la grande fête de printemps au Parc Claude Decaen !

16h30 départ des écoles Reine Mathilde et Albert Camus avec le Right On Brass Band choisissez votre cortège !

17h00 battle de danse devant le collège Guillaume de Normandie avec les brass band Sucks Da Head et Take It Easy

17h30-18h00 arrivée au Parc Claude Decaen

18h Fanfare Kids

18h30 GROSSE surprise musicale

19h15 Take It Easy Brass Band

20h30 Suck Da Head

Buvette et restauration sur place. .

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Cavalcade de la Nouvelle Guérinière

You’re warmly invited to the Carnival Parade at La Guérinière and the Spring Festival at Parc Claude Decaen!

L’événement Cavalcade de la Nouvelle Guérinière Caen a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Caen la Mer