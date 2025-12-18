Cavalcade de la Saint Sylvestre et feu d’artifice MONCOUTANT Moncoutant-sur-Sèvre
MONCOUTANT Centre-ville Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
À partir de 19 h, la cavalcade vient célébrer la fin de l’année avec de jolis chars, mais pas que… c’est aussi l’occasion de se déguiser et de profiter du feu d’artifice au château de Genève à 20 h. .
MONCOUTANT Centre-ville Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 laurence.leclercq@moncoutantsursevre.fr
