Cavalcade de Pfetterhouse 2026 Pfetterhouse

Cavalcade de Pfetterhouse 2026

1 rue Joseph Meister Pfetterhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

La cavalcade de Pfetterhouse est gratuite ! Profitez en en famille ou entre amis. Stand buvette, petite restauration à côté de la laiterie et sous l’auvent de la salle des fêtes



Départ à 14h depuis la salle des fêtes

pour 2 tours dans les rues du village (Rue de Moos Rue de la Gare Place St Géréon Rue de la Libération Rue de Seppois Retour à la Salle des Fêtes)

Carnaval GRATUIT avec la participation des associations villageoises notamment un groupe du Foyer Club composé de 40 personnes (enfants accompagnés d’adultes). Ce groupe distribuera des bonbons aux enfants présents. Sans oublier la Musique Municipale qui jouera en statique devant la mairie, l’Association Anaïs Renaissance qui vendra des schankalas le long du parcours et l’Union Sportive de Pfetterhouse qui aura un stand boissons et autres gourmandises devant l’église. Le défilé se composera également des Majorettes de Carspach et de 30 chars venus de tout le Sundgau.

Le Comité des Fêtes tiendra un stand boisson devant la mairie, à côté de la Laiterie et sous l’auvent de la salle des fêtes ainsi qu’une petite restauration avec la vente de sandwichs, viennoises et frites sous l’auvent de la Salle des Fêtes

Après le défilé, rendez-vous est donné sur le parking de la salle pour vous amuser avec les carnavaliers mais aussi vous restaurez.

Venez partager un moment festif et coloré. .

1 rue Joseph Meister Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 61 01 secretariat.mairie@pfetterhouse.net

The Pfetterhouse cavalcade is free! Enjoy it with family and friends. Refreshment stand and snack bar next to the dairy and under the village hall awning

