Cavalcade des enfants-Carnaval Ribeauvillé
samedi 14 février 2026
Cavalcade des enfants-Carnaval
place de l'hôtel de ville Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L'occasion pour les enfants de se déguiser comme ils le souhaitent le temps d'un défilé ! Terminez avec eux l'après midi par un goûter à 16h00 au jardin de ville.

Départ place de la république
Départ place de la république
L’occasion pour les enfants de se déguiser comme ils le souhaitent le temps d’un défilé ! Terminez l’après midi par un goûter à 16h00 au jardin de ville .
place de l'hôtel de ville Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 37 69 bibliothequeribeauville@orange.fr
English :
The opportunity for children to dress up as they wish during a parade! Finish with them the afternoon with a snack at 4:00 pm in the city garden.

Departure place de la république
Departure place de la république
Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr