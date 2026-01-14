Cavalcade des enfants-Carnaval Ribeauvillé

Cavalcade des enfants-Carnaval

place de l’hôtel de ville Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’occasion pour les enfants de se déguiser comme ils le souhaitent le temps d’un défilé ! Terminez avec eux l’après midi par un goûter à 16h00 au jardin de ville.

Départ place de la république

place de l’hôtel de ville Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 37 69 bibliothequeribeauville@orange.fr

English :

The opportunity for children to dress up as they wish during a parade! Finish with them the afternoon with a snack at 4:00 pm in the city garden.

Departure place de la république

