Cavalcade des enfants Wasselonne
Cavalcade des enfants Wasselonne mardi 17 février 2026.
Cavalcade des enfants
1 rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Défilé suivi d’un spectacle de clown et d’un goûter gratuit
Le Comité des Fêtes de Wasselonne et l’Animation Jeunes vous donnent rendez-vous pour une cavalcade haute en couleur, en joie et en déguisements de toutes sortes !
Enfants, parents, grands-parents, vous êtes tous cordialement attendus pour le défilé !
Rendez-vous à 14h30 à l’aire de jeux du Bubenstein (rue des Acacias) pour le départ du défilé dans les rues Wasselonnaises !
Spectacle suivi d’un gouter géant servi dans la salle rouge du Complexe Multisports.
Les enfants devront être sous la surveillance d’un adulte.
Manifestation offerte par Wasselonne en Fête . 0 .
1 rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parade followed by a clown show and a free snack
L’événement Cavalcade des enfants Wasselonne a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble