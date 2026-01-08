Cavalcade des enfants

1 rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Défilé suivi d’un spectacle de clown et d’un goûter gratuit

Le Comité des Fêtes de Wasselonne et l’Animation Jeunes vous donnent rendez-vous pour une cavalcade haute en couleur, en joie et en déguisements de toutes sortes !

Enfants, parents, grands-parents, vous êtes tous cordialement attendus pour le défilé !

Rendez-vous à 14h30 à l’aire de jeux du Bubenstein (rue des Acacias) pour le départ du défilé dans les rues Wasselonnaises !

Spectacle suivi d’un gouter géant servi dans la salle rouge du Complexe Multisports.

Les enfants devront être sous la surveillance d’un adulte.

Manifestation offerte par Wasselonne en Fête . 0 .

1 rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parade followed by a clown show and a free snack

L’événement Cavalcade des enfants Wasselonne a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble