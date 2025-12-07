Cavalcade des Pères Noël Espace Médis Loisirs Médis

Cavalcade des Pères Noël

Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Les associations médisaises organisent deux randonnées le 7 décembre.

English :

Medisian associations are organizing two hikes on December 7.

German :

Die Vereine von Médisaises organisieren am 7. Dezember zwei Wanderungen.

Italiano :

Le associazioni medicee organizzano due passeggiate il 7 dicembre.

Espanol :

Las asociaciones Medisian organizan dos marchas el 7 de diciembre.

L’événement Cavalcade des Pères Noël Médis a été mis à jour le 2025-11-24 par Royan Atlantique