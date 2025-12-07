Cavalcade des Pères Noël Espace Médis Loisirs Médis
Cavalcade des Pères Noël Espace Médis Loisirs Médis dimanche 7 décembre 2025.
Cavalcade des Pères Noël
Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Les associations médisaises organisent deux randonnées le 7 décembre.
.
Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
English :
Medisian associations are organizing two hikes on December 7.
German :
Die Vereine von Médisaises organisieren am 7. Dezember zwei Wanderungen.
Italiano :
Le associazioni medicee organizzano due passeggiate il 7 dicembre.
Espanol :
Las asociaciones Medisian organizan dos marchas el 7 de diciembre.
L’événement Cavalcade des Pères Noël Médis a été mis à jour le 2025-11-24 par Royan Atlantique