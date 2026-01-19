Cavalcade des petits Hombourgeois parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Hombourg-Haut

Cavalcade des petits Hombourgeois

parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 10:30:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Les enfants prennent le pouvoir du carnaval ! Venez nombreux applaudir et accompagner les petits carnavaliers lors d’une cavalcade haute en couleurs, pleine de rires et de bonne humeur. Déguisements, confettis et sourires garantis. Enfants déguisés et accompagnés de leurs parents. Ouvert à tous, une surprise attend tous les participants !

Parcours Départ de la Place Jacques de Lorraine (parking Ehpad Le Hêtre Pourpre), Rue de l’Église, Vieille Porte, Collégiale, Rue de la Croix, Rue de la Victoire, Vieille Porte et arrivée à l’Espace De WendelTout public

0 .

parking de l’EHPAD Les Hêtres Pourpres Place Jacques de Lorraine Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 80 66 86 37 carnaval.dantan@gmail.com

English :

Children take over the carnival! Come one, come all to applaud and accompany the little carnival-goers in a colorful cavalcade, full of laughter and good humor. Costumes, confetti and smiles guaranteed. Children in costume, accompanied by their parents. Open to all, a surprise awaits all participants!

Route: Departure from Place Jacques de Lorraine (parking Ehpad Le Hêtre Pourpre), Rue de l’Église, Vieille Porte, Collégiale, Rue de la Croix, Rue de la Victoire, Vieille Porte and arrival at Espace De Wendel

