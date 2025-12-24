Cavalcade du carnaval

Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 14:31:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Une vingtaine de chars, une quinzaine de groupes de sorcières, majorettes, fanfare et autres Guggamusik, venus d’Alsace, d’Allemagne et même de Belgique rivaliseront de fantaisie et de bonne humeur.

À l’occasion des célébrations du carnaval, la cavalcade internationale anime les rues de Reichshoffen dans une ambiance haute en couleurs. Chars décorés, groupes costumés et musiques entraînantes offrent au public un moment joyeux et convivial, rythmé par la créativité et la tradition carnavalesque. .

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 7 77 87 19 88 rishefferschlosshexe@gmail.com

English :

Some twenty floats and fifteen groups of witches, majorettes, brass bands and other Guggamusiks from Alsace, Germany and even Belgium compete in fantasy and good humour.

