CAVALCADE EN COCAZIE de RÉDÈR NOUHAJ – Cie Les Vibrants Défricheurs Théâtre Aux Croisements Perpignan

CAVALCADE EN COCAZIE de RÉDÈR NOUHAJ – Cie Les Vibrants Défricheurs Mardi 2 décembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
12€ / 8€ / 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-02T19:30:00 – 2025-12-02T21:30:00
Fin : 2025-12-02T19:30:00 – 2025-12-02T21:30:00
Musique
Un spectacle à l’instrumentarium insolite et unique, avec des instruments faits-main par le musicien.
Seul en scène, l’artiste s’affranchit de tous les codes pour exprimer une créativité impétueuse… Il n’y a pas de doute, vous avez bien affaire à un one-violin band !
Thématiques : voyage, homme, orchestre et umour.
Violons, grosse caisse, pédalier d’accordéon basse, objets sonores :
Frédéric Jouhannet.
Durée : 50 min. A partir de 6 ans.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
