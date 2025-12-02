CAVALCADE EN COCAZIE de RÉDÈR NOUHAJ – Cie Les Vibrants Défricheurs Théâtre Aux Croisements Perpignan

CAVALCADE EN COCAZIE de RÉDÈR NOUHAJ – Cie Les Vibrants Défricheurs Mardi 2 décembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Début : 2025-12-02T19:30:00 – 2025-12-02T21:30:00

Fin : 2025-12-02T19:30:00 – 2025-12-02T21:30:00

Musique

Un spectacle à l’instrumentarium insolite et unique, avec des instruments faits-main par le musicien.

Seul en scène, l’artiste s’affranchit de tous les codes pour exprimer une créativité impétueuse… Il n’y a pas de doute, vous avez bien affaire à un one-violin band !

Thématiques : voyage, homme, orchestre et umour.

Violons, grosse caisse, pédalier d’accordéon basse, objets sonores :

Frédéric Jouhannet.

Durée : 50 min. A partir de 6 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

