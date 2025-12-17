CAVALCADE EN COCAZIE Le sonambule Gignac

CAVALCADE EN COCAZIE

Le sonambule 2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Un homme-orchestre nous transporte au cœur du Caucase pour un voyage visuel et musical au folklore flamboyant.

Dans Cavalcade en Cocazie, Frédéric Jouhannet devient Rédèr Nouhaj, son alter ego muet, sorte d’esprit passeur et facétieux venu d’un ailleurs, niché quelque part entre les steppes et les forêts du Caucase. Personnage énigmatique, il a troqué les mots contre un instrumentarium insolite pour nous conter ses dernières aventures et ouvrir nos imaginaires.

Paré d’une lutherie moderne et artisanale violon à huit cordes, chevalet, masques grelots cousus de ses mains, pédalier d’accordéon basse –, Cavalcade en Cocazie fait surgir des paysages sonores nourris de musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. Dans une bande-son organique et rythmée, résonnent le bruissement d’une nature sauvage, d’intrépides chevauchées et des instants de rêverie au bord de la mer Noire.

La mémoire d’un monde ancien se mêle à la géographie intime du musicien. Une traversée vibrante dans la richesse des musiques du Caucase. .

Le sonambule 2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac

English :

A one-man band takes us to the heart of the Caucasus for a visual and musical journey through flamboyant folklore.

