Cavalcade en Cocazie – Rédèr Nouhaj L’Auditorium Rezé

Cavalcade en Cocazie – Rédèr Nouhaj L’Auditorium Rezé vendredi 13 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:00 – 21:15

Gratuit : non 6€ à 12€ Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Il manie son violon comme le bûcheron sa hache : avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé. S’y ajoute une lutherie moderne et sauvage : des chevaux mécaniques, des masques grelots et autres créations sonores improbables. À ses pieds, on découvre une grosse caisse de fanfare, une malle de voyage, ou encore un pédalier d’accordéon basse. Il n’y a pas de doute, vous avez bien affaire à un one-violin band !

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/163-cavalcade-en-cocazie-rédèr-nouhaj