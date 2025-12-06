Cavalcade en Cocazie rue Ferdinand Rondeau Volnay

Cavalcade en Cocazie

rue Ferdinand Rondeau Salle du Colibri Volnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

D’où vient le mystérieux musicien RédèR Nouhaj ?

D’un pays imaginaire ou d’une forêt millénaire ?

Du Caucase où il fut plongé pendant un temps certain ?

Des plaines bulgares traversées par les transhumances,

les folles rythmiques et les costumes à poils longs ?

De son enfance d’où il ramène la joie et des objets sonores improbables ?

Nul ne le sait mais une chose est sûre, cet homme de plusieurs folklores manie son violon comme le bûche-ron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.

Dans un concert spectaculaire, Rédèr Nouhaj nous ouvre les carnets de ses voyages. Avec une lutherie mo-derne et sauvage, il revisite les sonorités folkloriques et traditionnelles avec fantaisie et créativité.

Du cinéma pour les oreilles où l’on retrouve aussi des chevaux mécaniques, un derviche tourne-disque, des masques grelots cousus main et d’autres créations sonores fantasques…

– Concert tout public à partir de 6 ans

– Durée 1h15

Avant le spectacle

Dès 19h dîner arménien par le restaurant traiteur Le Aznavour (Soulitré)

tarif 18€ personne (entrée, plat, dessert). Réservation indispensable jusqu’au 3 décembre .

rue Ferdinand Rondeau Salle du Colibri Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cavalcade en Cocazie Volnay a été mis à jour le 2025-10-13 par Pays Perche Sarthois