Cavalcade en Cocazie rue Ferdinand Rondeau Volnay samedi 6 décembre 2025.
rue Ferdinand Rondeau Salle du Colibri Volnay Sarthe
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
D’où vient le mystérieux musicien RédèR Nouhaj ?
D’un pays imaginaire ou d’une forêt millénaire ?
Du Caucase où il fut plongé pendant un temps certain ?
Des plaines bulgares traversées par les transhumances,
les folles rythmiques et les costumes à poils longs ?
De son enfance d’où il ramène la joie et des objets sonores improbables ?
Nul ne le sait mais une chose est sûre, cet homme de plusieurs folklores manie son violon comme le bûche-ron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.
Dans un concert spectaculaire, Rédèr Nouhaj nous ouvre les carnets de ses voyages. Avec une lutherie mo-derne et sauvage, il revisite les sonorités folkloriques et traditionnelles avec fantaisie et créativité.
Du cinéma pour les oreilles où l’on retrouve aussi des chevaux mécaniques, un derviche tourne-disque, des masques grelots cousus main et d’autres créations sonores fantasques…
– Concert tout public à partir de 6 ans
– Durée 1h15
Avant le spectacle
Dès 19h dîner arménien par le restaurant traiteur Le Aznavour (Soulitré)
tarif 18€ personne (entrée, plat, dessert). Réservation indispensable jusqu’au 3 décembre .
rue Ferdinand Rondeau Salle du Colibri Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04
