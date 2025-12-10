Cavalcade et Bal de carnaval

Wittisheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

19h11 défilé, 20h bal

Ambiance carnavalesque garantie !

Défilé Départ à 19h11 depuis la mairie

Grand Bal 20h30 à la salle polyvalente (10€) restauration sur place .

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 16 68 fcwdavidjambert@gmail.com

English :

7:11pm parade, 8pm dance

