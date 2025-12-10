Cavalcade et Bal de carnaval Wittisheim
Cavalcade et Bal de carnaval Wittisheim samedi 31 janvier 2026.
Cavalcade et Bal de carnaval
Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
19h11 défilé, 20h bal
Ambiance carnavalesque garantie !
Défilé Départ à 19h11 depuis la mairie
Grand Bal 20h30 à la salle polyvalente (10€) restauration sur place .
Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 16 68 fcwdavidjambert@gmail.com
English :
7:11pm parade, 8pm dance
L’événement Cavalcade et Bal de carnaval Wittisheim a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du Grand Ried