Cavalcade Internationale Rues du Centre Ville Sarreguemines

Cavalcade Internationale

Rues du Centre Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Venez assister à notre Cavalcade Internationale dans les rues de la ville, qui aura revêtue pour l’occasion ses habits de fêtes aux couleurs de la SCS (Société Carnavalesque Sarreguemines)

Une cinquantaine de chars et troupes de musique venues de France et d’ailleurs défileront dans la joie et la bonne humeur, sous une pluie de confettis et de bonbons.

Le rendez-vous est pris pour découvrir ce qui est l’une des plus grande cavalcade de la région !!!

A noter Pour des raisons de sécurité, les bombes de serpentins sont interdites lors de cette évènement.Tout public

0 .

Rues du Centre Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 74 90 66 39 scs.sgms@gmail.com

English :

Join us for our International Cavalcade through the streets of the town, which will be decked out in the colors of the SCS (Société Carnavalesque Sarreguemines) for the occasion

Around 50 floats and music troupes from France and abroad will parade through the town in high spirits, under a shower of confetti and sweets.

Don’t miss the chance to discover one of the biggest cavalcades in the region!

Please note: For safety reasons, no streamer bombs will be allowed at this event.

L’événement Cavalcade Internationale Sarreguemines a été mis à jour le 2025-12-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES