Cavalcade 2025 Samedi 5 juillet à Lodève

Deux grands défilés festifs à 18h et 22h, chars fleuris, fanfares, Pissadou, concerts, restauration, et DJ jusqu’à 1h du matin.

Une soirée colorée et musicale au cœur de la ville.

Cette année encore, la ville s’anime au rythme de la Cavalcade !

Rendez-vous pour une soirée haute en couleur et en musique, au cœur des rues de Lodève.

Deux grands défilés départs à 18h00 et 22h00

Venez déambuler au son des fanfares, batucadas et autres formations musicales, au milieu des chars fleuris, soigneusement décorés par les bénévoles lodévois.

Et bien sûr, retrouvez l’incontournable Pissadou !

Concerts Restauration DJ jusqu’à 1h du matin

Des concerts et des stands de restauration vous attendent dans toute la ville pour prolonger la fête.

À la fin du deuxième défilé, un DJ animera la soirée jusqu’à 1h du matin pour une ambiance festive garantie !

Un moment convivial et joyeux à partager en famille ou entre amis. .

Centre-ville

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 50

English :

Cavalcade 2025? Saturday, July 5 in Lodève

Two festive parades at 6pm and 10pm, floral floats, brass bands, Pissadou, concerts, catering and DJ until 1am.

A colorful, musical evening in the heart of the town.

German :

Kavalkade 2025 ? Samstag, 5. Juli in Lodève

Zwei große Festumzüge um 18 Uhr und 22 Uhr, Blumenwagen, Blaskapellen, Pissadou, Konzerte, Essen und Trinken und DJs bis 1 Uhr morgens.

Ein bunter und musikalischer Abend im Herzen der Stadt.

Italiano :

Cavalcata 2025? Sabato 5 luglio a Lodève

Due sfilate festive alle 18.00 e alle 22.00, con carri allegorici, bande di ottoni, Pissadou, concerti, cibo e bevande e DJ fino all’una di notte.

Una serata colorata e musicale nel cuore della città.

Espanol :

¿Cabalgata 2025? Sábado 5 de julio en Lodève

Dos desfiles festivos a las 18:00 y a las 22:00, con carrozas, bandas de música, Pissadou, conciertos, comida y bebida y DJ hasta la 1:00 de la madrugada.

Una velada colorista y musical en el corazón de la ciudad.

