Cavalcade nocturne Pornic

Cavalcade nocturne

Port de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 21:00:00

fin : 2026-04-20 21:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Un grand rassemblement festif à Pornic avec la cavalcade semi-nocturne venant clôturer les 3 jours de fête foraine et le défilé du carnaval de printemps du dimanche après-midi. Découvrez les chars décorés, illuminés, au son de musiques festives dans une ambiance colorée.

La tradition du Carnaval est ici très ancienne puisqu’on en retrouve des traces jusqu’au milieu du XIXe siècle. Le comité actuel de Mi-Carême a vu le jour en 1902 c’est dire l’importance que revêt cette manifestation. .

Depuis chaque section choisit son thème de char et, à partir d’octobre s’attelle à la construction pour le défilé du printemps suivant. Vous pouvez d’ailleurs profiter de la visite du hangar des carnavaliers pour découvrir cela de plus près grâce à l’office de tourisme! Car chaque char est une œuvre d’art à part entière, minutieusement conçue et décorée pour émerveiller les foules. Des artisans talentueux ont passé des heures à ciseler, peindre et assembler, donnant vie à des créations aussi impressionnantes que surprenantes.

Des comités de localités voisines préparent leurs chars, pour se joindre à la grande représentation. Le Carnaval de printemps attire chaque année entre 25 et 30 000 personnes.

La tradition veut qu’un carnaval s’achève en brûlant l’effigie du Roi lors du Carnaval d’été ! A Pornic, le char tout entier passe par les flammes, en plein milieu du Vieux Port, un soir d’été vers 23h. Une belle façon de clôturer la fête.

La cavalcade semi-nocturne du Carnaval de Pornic est un événement incontournable, mêlant chars, défilés et musique. Les chars décorés et les participants talentueux captivent les spectateurs, créant une atmosphère enchanteresse. C’est une expérience joyeuse et divertissante pour toute la famille, offrant des souvenirs inoubliables et renforçant le sentiment de communauté à Pornic.

Port de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

A great festive gathering in Pornic, with the semi-nocturnal cavalcade closing the 3-day funfair and the spring carnival parade on Sunday afternoon. Discover the decorated floats, illuminated to the sound of festive music in a colorful atmosphere.

L’événement Cavalcade nocturne Pornic a été mis à jour le 2026-01-09 par I_OT Pornic