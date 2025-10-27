Cavalcade nocturne Seltz

Cavalcade nocturne

Rue Général De Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:03:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Cavalcade nocturne au Niedersand . Déguisés, grands et petits, pourront y participer. Après le défilé, une soirée carnavalesque animée par l’orchestre Elixir à la Maison des Loisirs et de la Culture. Petite restauration sur place.

Rue Général De Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 20 03 61 seltzer.besebinder@gmail.com

English :

Night-time cavalcade at Niedersand . Disguised, young and old can take part. After the parade, an evening of carnival entertainment by the Elixir band at the Maison des Loisirs et de la Culture. Light refreshments available.

German :

Nächtliche Kavalkade im Niedersand . Verkleidet können Groß und Klein daran teilnehmen. Nach dem Umzug findet ein Karnevalsabend mit dem Orchester Elixir im Maison des Loisirs et de la Culture statt. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Cavalcata notturna nel Niedersand . Grandi e piccini possono partecipare mascherati. Dopo la sfilata, serata di carnevale con intrattenimento dell’orchestra Elixir presso la Maison des Loisirs et de la Culture. Disponibile un leggero rinfresco.

Espanol :

Cabalgata nocturna en Niedersand . Disfrazados, pueden participar jóvenes y mayores. Tras el desfile, velada carnavalesca amenizada por la orquesta Elixir en la Maison des Loisirs et de la Culture. Refrescos ligeros disponibles.

