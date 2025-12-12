Cavalcade nocturne Steinbrunn-le-Bas

Cavalcade nocturne

22 rue des Orphelins Steinbrunn-le-Bas Haut-Rhin

Samedi 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

2026-03-07

Pour cette édition, le départ sera donné devant l’école du village vers 18h30, puis le cortège empruntera un parcours festif passant par la rue de l’École, la rue de Mulhouse, la rue du Ruisseau et la rue des Orphelins. Le circuit sera effectué deux fois, afin de permettre à tous les spectateurs de profiter pleinement du défilé.

La cavalcade promet une ambiance carnavalesque et lumineuse, mêlant chars décorés, groupes à pied et fanfares “gugga”, pour offrir un spectacle haut en couleur et convivial à l’ensemble des participants.

Après le défilé vous pourrez continuer la soirée à la salle des fêtes avec les groupes ainsi que les membres de toutes les associations collaboratrices.

Restauration et Buvette disponible le long du parcours et dans la salle. .

carnavalsteinbrunn@gmail.com

