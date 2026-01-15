Cavalcade Puttelange-aux-Lacs

Cavalcade

Départ du cortège parking du match.

Cette année près d’une 30aine de fanfares, chars et troupes à pied défileront dans les rues de la ville. Musique, confettis, bonbons et bonne humeur seront au rdv.

N’hésitez pas non plus a venir nous rendre visiter dans nos 2 chalets rue wilson ou nous vous proposons saucisse blanche, merguez, bretzel, beignet, vin chaud, bière, et soft.

La fête se poursuivra au gymnase avec DJ Piloo.

Buvette et restauration sur place.

On compte sur vous … Allez Hop, Allez Hop, Allez HopTout public

Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est jean-luc.neumann@wanadoo.fr

English:

Procession departs from match parking lot.

This year, some 30 marching bands, floats and foot troops will parade through the streets of the town. Music, confetti, sweets and good spirits will be the order of the day.

And don’t hesitate to come and visit us in our 2 chalets on rue Wilson, where we’ll be selling white sausage, merguez, pretzels, doughnuts, mulled wine, beer and soft drinks.

The party continues in the gymnasium with DJ Piloo.

Refreshments and catering on site.

We’re counting on you … Allez Hop, Allez Hop, Allez Hop

