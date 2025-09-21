Cavalcades au haras de la Vendée Haras de la Vendée La Roche-sur-Yon

Cavalcades au haras de la Vendée Haras de la Vendée La Roche-sur-Yon dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans un même week-end, le patrimoine s’anime à l’occasion des journées européennes du patrimoine, avec des démonstrations équestres proposées par la cavalerie du Département couplé avec la découverte de nombreuses disciplines équestres avec la présence des nombreuses écuries vendéennes.

Haras de la Vendée 120 bd des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire 02 28 85 77 30 http://haras.vendee.fr/

Conseil Départemental de la Vendée