Cavalcades et épluchures Armentières

**Du 18 septembre 2025 au 10 janvier 2026, l’exposition Cavalcades et épluchures au ReX d’Armentières propose de découvrir comment des artistes liés à l’art brut réinventent leur quotidien et transforment l’ordinaire en échappées extraordinaires.**

L’exposition mettra à l’honneur deux créateurs ayant réalisé leurs œuvres au sein de l’hôpital d’Armentières Henri Chauwin et Jules Leclercq. Dans ses étonnants dessins et écrits, créés entre les années 1930 et 1960, et récemment découverts, Henri Chauwin raconte sa vie et décrit notamment une parade ayant lieu lors du carnaval d’Armentières la cavalcade. Les broderies de Jules Leclercq, faites de fils récupérés, se réfèrent quant à elles à l’histoire de la ville et ses filatures.

Des œuvres d’art brut tels les dessins de Georgine Hu, de Gaston Dufour, de Johnson Weree, et les marionnettes de Ni Tanjung complèteront cette exposition et feront découvrir la poétique du quotidien de ces artistes, puisant ses racines dans l’enfance. L’exposition proposera une véritable fête des sens, de la transfiguration et de la déformation, en présentant également des œuvres de personnalités artistiques tels que Jean Dubuffet, Gaston Chaissac ou Philippe Dereux, connu pour ses œuvres à base de végétaux et d’épluchures.

Avec les œuvres de Gaston Chaissac, Henri Chauwin, Louis Decq, Philippe Dereux, Jean Dubuffet, Gaston Dufour, Madge Gill, Ted Gordon, Georgine Hu, Aimable Jayet, Frank Jones, Jules Leclercq, Michel Nedjar, Claire Teller, Ni Tanjung, Johnson Weree, Theo Wiesen, Scottie Wilson et Adolf Wölfli

**Autour de l’exposition**

Colloque Droit au brut

Médiathèque L’Albatros, Armentières

Ce colloque pluridisciplinaire explorera les enjeux éthiques et juridiques liés à l’accueil muséal de l’art brut. Depuis l’arrivée des premières oeuvres au LaM en 1997, des recherches ont permis de retrouver l’identité des créateurs, reconnaissant leur statut d’artistes. Le colloque approfondira les questions de transmission, d’appartenance et de droits des auteurs et ayants droit.

Festival Nouvelles pratiques brutes et musiques en marge

Maison Folie Moulins, Lille

Le LaM s’associe avec La Belle Brute et les lieux culturels pluridisciplinaires de la Ville de Lille pour proposer une semaine de rencontres autour des nouvelles pratiques brutes concerts, ateliers, conférences, tables-rondes, exposition, studio radio et Masterclass. Ces événements permettront d’activer et de partager un potentiel créatif mal connu et qui émane de personnalités et groupes atypiques, notamment liés au domaine du handicap.

**Infos pratiques**

Dates 18.09.25 10.01.26

Horaires Mardi samedi. 1er dimanche du mois. 10 h 18 h

Tarif Gratuit

Lieu Rex, Armentières. Le balcon

**Commissariat**

Christophe Boulanger

Attaché de conservation en charge de l’art brut

Savine Faupin

Conservatrice en chef en charge de l’art brut

English :

**From September 18, 2025 to January 10, 2026, the exhibition Cavalcades et épluchures (Cavalcades and Peelings) at the ReX in Armentières invites you to discover how artists associated with Art Brut reinvent their everyday lives and transform the ordinary into extraordinary escapes.**

The exhibition will feature two artists who created their work at the Armentières hospital: Henri Chauwin and Jules Leclercq. In his astonishing drawings and writings, created between the 1930s and 1960s and recently discovered, Henri Chauwin recounts his life and describes a parade that took place during the Armentières carnival: the cavalcade. Jules Leclercq?s embroideries, made from recycled threads, refer to the history of the town and its spinning mills.

Works of art brut, such as the drawings of Georgine Hu, Gaston Dufour and Johnson Weree, and the puppets of Ni Tanjung, will complete the exhibition and reveal the poetics of these artists? everyday lives, rooted in childhood. The exhibition will offer a veritable feast for the senses, transfiguration and deformation, featuring works by artistic personalities such as Jean Dubuffet, Gaston Chaissac and Philippe Dereux, known for his works based on plants and peelings.

With works by Gaston Chaissac, Henri Chauwin, Louis Decq, Philippe Dereux, Jean Dubuffet, Gaston Dufour, Madge Gill, Ted Gordon, Georgine Hu, Aimable Jayet, Frank Jones, Jules Leclercq, Michel Nedjar, Claire Teller, Ni Tanjung, Johnson Weree, Theo Wiesen, Scottie Wilson and Adolf Wölfli

**About the exhibition**

Colloquium: Droit au brut

Médiathèque L?Albatros, Armentières

This multidisciplinary colloquium will explore the ethical and legal issues surrounding the reception of art brut in museums. Since the arrival of the first works at LaM in 1997, research has made it possible to trace the identity of the creators, recognizing their status as artists. The colloquium will look in greater depth at questions of transmission, belonging and the rights of authors and beneficiaries.

Festival: Nouvelles pratiques brutes et musiques en marge

Maison Folie Moulins, Lille

LaM joins forces with La Belle Brute and Lille?s multi-disciplinary cultural venues to offer a week of encounters around new raw practices: concerts, workshops, conferences, round-table discussions, an exhibition, radio studio and Masterclass. These events will activate and share the little-known creative potential of atypical personalities and groups, particularly in the field of disability.

**Practical information**

Dates: 18.09.25 10.01.26

Opening hours Tuesday Saturday. 1st Sunday of the month. 10 am 6 pm

Price: Free of charge

Location Rex, Armentières. The balcony

**Commissariat**

Christophe Boulanger

Curator in charge of Art Brut

Savine Faupin

Chief curator in charge of art brut

German :

**Vom 18. September 2025 bis zum 10. Januar 2026 zeigt die Ausstellung Cavalcades et épluchures im ReX in Armentières, wie Künstler, die der Art Brut zuzuordnen sind, ihren Alltag neu erfinden und das Gewöhnliche in außergewöhnliche Ausbrüche verwandeln.**

In der Ausstellung werden zwei Künstler geehrt, die ihre Werke im Krankenhaus von Armentières geschaffen haben: Henri Chauwin und Jules Leclercq. In seinen erstaunlichen Zeichnungen und Schriften, die zwischen den 1930er und 1960er Jahren entstanden und erst kürzlich entdeckt wurden, erzählt Henri Chauwin sein Leben und beschreibt unter anderem eine Parade, die während des Karnevals in Armentières stattfand: die Kavalkade. Die Stickereien von Jules Leclercq, die aus wiederverwerteten Garnen hergestellt wurden, beziehen sich auf die Geschichte der Stadt und ihrer Spinnereien.

Werke der Art Brut wie die Zeichnungen von Georgine Hu, Gaston Dufour, Johnson Weree und die Marionetten von Ni Tanjung vervollständigen die Ausstellung und zeigen die Poetik des Alltags dieser Künstler, die ihre Wurzeln in der Kindheit hat. Die Ausstellung bietet ein wahres Fest der Sinne, der Verklärung und der Verzerrung, indem sie auch Werke von Künstlerpersönlichkeiten wie Jean Dubuffet, Gaston Chaissac oder Philippe Dereux, der für seine Werke aus Pflanzen und Schalen bekannt ist, zeigt.

Mit Werken von Gaston Chaissac, Henri Chauwin, Louis Decq, Philippe Dereux, Jean Dubuffet, Gaston Dufour, Madge Gill, Ted Gordon, Georgine Hu, Aimable Jayet, Frank Jones, Jules Leclercq, Michel Nedjar, Claire Teller, Ni Tanjung, Johnson Weree, Theo Wiesen, Scottie Wilson und Adolf Wölfli

**Rund um die Ausstellung**

Kolloquium: Recht auf Brutalität

Mediathek L?Albatros, Armentières

Dieses multidisziplinäre Kolloquium wird die ethischen und rechtlichen Herausforderungen untersuchen, die mit der musealen Aufnahme von Art Brut verbunden sind. Seit der Ankunft der ersten Werke im LaM im Jahr 1997 haben Forschungen es ermöglicht, die Identität der Schöpfer zu ermitteln und ihren Status als Künstler anzuerkennen. Das Kolloquium wird die Fragen der Übertragung, der Zugehörigkeit und der Rechte von Urhebern und Anspruchsberechtigten vertiefen.

Festival: Neue rohe Praktiken und Musik am Rande der Gesellschaft

Maison Folie Moulins, Lille

Das LaM arbeitet mit La Belle Brute und den pluridisziplinären Kulturstätten der Stadt Lille zusammen, um eine Woche lang Begegnungen rund um neue, rohe Praktiken anzubieten: Konzerte, Workshops, Konferenzen, Diskussionsrunden, eine Ausstellung, ein Radiostudio und Masterclasses. Diese Veranstaltungen ermöglichen es, ein wenig bekanntes kreatives Potenzial zu aktivieren und zu teilen, das von atypischen Persönlichkeiten und Gruppen ausgeht, die insbesondere mit dem Behindertenbereich in Verbindung stehen.

**Praktische Informationen**

Datum: 18.09.25 10.01.26

Öffnungszeiten: Dienstag Samstag. 1. Sonntag im Monat. 10:00 18:00 Uhr

Eintrittspreis: Kostenlos

Ort: Rex, Armentières. Der Balkon

**Kommissariat**

Christophe Boulanger

Attaché de conservation en charge de l’art brut (Attaché für Konservierung, zuständig für Art Brut)

Savine Faupin

Chefkonservatorin, zuständig für Art Brut

Italiano :

**Dal 18 settembre 2025 al 10 gennaio 2026, la mostra Cavalcades et épluchures (Cavalcate e sbucciature) al ReX di Armentières mostra come gli artisti associati all’Art Brut reinventino la vita quotidiana e trasformino l’ordinario in fughe straordinarie

La mostra presenta due artisti che hanno creato le loro opere nell’ospedale di Armentières: Henri Chauwin e Jules Leclercq. Nei suoi sorprendenti disegni e scritti, realizzati tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta e recentemente scoperti, Henri Chauwin racconta la sua vita e descrive una sfilata che si svolgeva durante il carnevale di Armentières: la cavalcata. I ricami di Jules Leclercq, realizzati con fili riciclati, fanno riferimento alla storia della città e delle sue filande.

Opere d’arte brut, come i disegni di Georgine Hu, Gaston Dufour e Johnson Weree, e le marionette di Ni Tanjung completeranno la mostra, rivelando la poetica della vita quotidiana di questi artisti, le cui radici affondano nell’infanzia. La mostra offrirà una vera e propria festa dei sensi, di trasfigurazione e deformazione, con opere di personalità artistiche come Jean Dubuffet, Gaston Chaissac e Philippe Dereux, noto per le sue opere basate su piante e bucce.

Con opere di Gaston Chaissac, Henri Chauwin, Louis Decq, Philippe Dereux, Jean Dubuffet, Gaston Dufour, Madge Gill, Ted Gordon, Georgine Hu, Aimable Jayet, Frank Jones, Jules Leclercq, Michel Nedjar, Claire Teller, Ni Tanjung, Johnson Weree, Theo Wiesen, Scottie Wilson e Adolf Wölfli

**Intorno alla mostra

Colloquio: Droit au brut

Biblioteca L’Albatros, Armentières

Questo colloquio multidisciplinare esplorerà le questioni etiche e legali che circondano la ricezione dell’art brut nei musei. Dall’arrivo delle prime opere al LaM nel 1997, la ricerca ha permesso di stabilire l’identità dei creatori, riconoscendo il loro status di artisti. Il colloquio approfondirà le questioni della trasmissione, dell’appartenenza e dei diritti degli autori e dei beneficiari.

Festival: Nuove pratiche grezze e musica ai margini

Maison Folie Moulins, Lille

LaM collabora con La Belle Brute e i luoghi culturali multidisciplinari della città per offrire una settimana di eventi incentrati sulle nuove pratiche grezze, tra cui concerti, workshop, conferenze, tavole rotonde, una mostra, uno studio radiofonico e una masterclass. Questi eventi offriranno l’opportunità di attivare e condividere il potenziale creativo poco conosciuto di personalità e gruppi atipici, in particolare quelli che operano nel campo della disabilità.

**Informazioni pratiche**

Date: 18.09.25 10.01.26

Orari di apertura: martedì sabato. prima domenica del mese. 10.00 18.00

Prezzo: gratuito

Sede: Rex, Armentières. Il balcone

**A cura di

Christophe Boulanger

Curatore responsabile dell’Art Brut

Savine Faupin

Curatore responsabile dell’Art Brut

Espanol :

**Del 18 de septiembre de 2025 al 10 de enero de 2026, la exposición Cavalcades et épluchures (Cabalgatas y peladuras) en la ReX de Armentières muestra cómo los artistas asociados al Art Brut reinventan su vida cotidiana y transforman lo ordinario en escapadas extraordinarias

La exposición presenta a dos artistas que crearon su obra en el hospital de Armentières: Henri Chauwin y Jules Leclercq. En sus asombrosos dibujos y escritos, creados entre los años 30 y 60 y descubiertos recientemente, Henri Chauwin cuenta su vida y describe un desfile que tenía lugar durante el carnaval de Armentières: la cabalgata. Los bordados de Jules Leclercq, realizados con hilos reciclados, hacen referencia a la historia de la ciudad y de sus hilanderías.

Obras de art brut, como los dibujos de Georgine Hu, Gaston Dufour y Johnson Weree, y las marionetas de Ni Tanjung completarán la exposición, revelando la poética de la vida cotidiana de estos artistas, enraizada en la infancia. La exposición ofrecerá un auténtico festín para los sentidos, de transfiguración y deformación, con obras de figuras artísticas como Jean Dubuffet, Gaston Chaissac y Philippe Dereux, conocido por sus obras basadas en plantas y peladuras.

Con obras de Gaston Chaissac, Henri Chauwin, Louis Decq, Philippe Dereux, Jean Dubuffet, Gaston Dufour, Madge Gill, Ted Gordon, Georgine Hu, Aimable Jayet, Frank Jones, Jules Leclercq, Michel Nedjar, Claire Teller, Ni Tanjung, Johnson Weree, Theo Wiesen, Scottie Wilson y Adolf Wölfli

**En torno a la exposición

Coloquio: Droit au brut

Mediateca L’Albatros, Armentières

Este coloquio multidisciplinar explorará las cuestiones éticas y jurídicas que rodean la recepción del art brut en los museos. Desde la llegada de las primeras obras a LaM en 1997, la investigación ha permitido establecer la identidad de los creadores, reconociendo su condición de artistas. El coloquio profundizará en las cuestiones de la transmisión, la pertenencia y los derechos de autores y beneficiarios.

Festival: Nuevas prácticas crudas y músicas en los márgenes

Maison Folie Moulins, Lille

LaM se une a La Belle Brute y a los espacios culturales multidisciplinares de Lille para ofrecer una semana de eventos centrados en las nuevas prácticas en bruto, que incluirán conciertos, talleres, conferencias, mesas redondas, una exposición, un estudio de radio y una clase magistral. Estos eventos brindarán la oportunidad de activar y compartir el potencial creativo poco conocido de personalidades y grupos atípicos, en particular los que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

**Información práctica**

Fechas: 18.09.25 10.01.26

Horario: de martes a sábado. 1er domingo del mes. de 10.00 a 18.00 horas

Precio: gratuito

Lugar: Rex, Armentières. El balcón

**Comisariado por

Christophe Boulanger

Comisario responsable de Art Brut

Savine Faupin

Conservadora jefe responsable de Art Brut

