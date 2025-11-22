Cavale photo dans le quartier gare Stimultania Strasbourg

Cavale photo dans le quartier gare Samedi 22 novembre, 10h00 Stimultania Bas-Rhin

Événement gratuit et ouvert à toutes et tous. Inscription souhaitée à mediation-strasbourg@stimultania.org ou au 03.88.23.63.11.

La prochaine Cavale photo, animée par l’un de nos bénévoles, Alberto, arrive !

Une belle occasion de laisser place à la créativité et au hasard. Après la balade, nous rentrerons à Stimultania pour découvrir les images réalisées et en discuter ensemble autour d’un verre.

Venez avec votre appareil photo ou votre téléphone portable !

Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

Pendant deux heures, nous allons arpenter les rues de Strasbourg sous un thème que nous tirerons au sort depuis le jeu LES MOTS DU CLIC. photographie culture

Aline L., participante lors de la dernière cavale photo