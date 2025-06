Cavalier Autrement atelier des minis La Haye-d’Ectot 16 juillet 2025 14:00

Manche

Cavalier Autrement atelier des minis 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 14:45:00

Date(s) :

2025-07-16

Découverte du poney à pied pour les plus petits (dès qu’ils savent marcher). Rencontre, câlins, brossage, nourrissage, etc…

Les parents doivent être présents.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées)

12 Hameau Moisy

La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Cavalier Autrement atelier des minis

Discovery of the pony on foot for the little ones (as soon as they can walk). Meeting, cuddling, brushing, feeding, etc…

Parents must be present.

Reservations required at the tourist office.

Please bring pants and boots (or closed shoes)

German :

Entdeckung des Ponys zu Fuß für die Kleinsten (sobald sie laufen können). Kennenlernen, Umarmungen, Bürsten, Füttern, etc.

Die Eltern müssen anwesend sein.

Reservierung beim Tourismusbüro erforderlich.

Hose und Stiefel (oder geschlossene Schuhe) mitbringen

Italiano :

Scoperta del pony a piedi per i più piccoli (non appena sono in grado di camminare). Incontro, coccole, spazzolatura, alimentazione, ecc…

I genitori devono essere presenti.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Portare pantaloni e stivali (o scarpe chiuse)

Espanol :

Descubrimiento del poni a pie para los más pequeños (en cuanto puedan andar). Encuentro, mimos, cepillado, alimentación, etc.

Los padres deben estar presentes.

Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

Traer pantalones y botas (o zapatos cerrados)

