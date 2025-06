Cavalier Autrement balade à poney La Haye-d’Ectot 16 juillet 2025 14:45

Manche

Cavalier Autrement balade à poney 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:45:00

fin : 2025-07-16 15:45:00

Date(s) :

2025-07-16

Les plus jeunes enfants vont pouvoir découvrir le poney grâce à cette balade de 30 minutes dans la Haye d’Ectot, s’ils sont suffisamment rassurés pour monter à poney et faire une promenade !

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées)

Les plus jeunes enfants vont pouvoir découvrir le poney grâce à cette balade de 30 minutes dans la Haye d’Ectot, s’ils sont suffisamment rassurés pour monter à poney et faire une promenade !

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées) .

12 Hameau Moisy

La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Cavalier Autrement balade à poney

Younger children can discover pony-riding on this 30-minute ride in the Haye d’Ectot, if they’re reassured enough to get on a pony and go for a ride!

Reservations required at the tourist office.

Please bring pants and boots (or closed shoes)

German :

Jüngere Kinder werden dank dieses 30-minütigen Ausritts im Haye d’Ectot das Ponyreiten entdecken können, wenn sie sich sicher genug fühlen, um auf das Pony zu steigen und einen Spaziergang zu machen!

Eine Reservierung beim Fremdenverkehrsamt ist erforderlich.

Hose und Stiefel (oder geschlossene Schuhe) mitbringen

Italiano :

I bambini più piccoli potranno scoprire il pony trekking grazie a questo giro di 30 minuti nella Haye d’Ectot, se sono abbastanza rassicurati da salire su un pony e fare un giro!

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del turismo.

Si prega di portare pantaloni e stivali (o scarpe chiuse)

Espanol :

Los más pequeños podrán descubrir los paseos en poni gracias a este paseo de 30 minutos en la Haye d’Ectot, ¡si están lo suficientemente tranquilos como para subirse a un poni y dar una vuelta!

Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

Se ruega llevar pantalones y botas (o zapatos cerrados)

L’événement Cavalier Autrement balade à poney La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Cotentin