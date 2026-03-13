Cavalier Autrement chasse aux œufs Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement chasse aux œufs

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Edwige FROMAGE accueille les enfants de 4 à 17 ans pour un après-midi chasse aux œufs, à poney, au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).

Durée ouvert pendant 2h, la prestation dure le temps nécessaire pour que le participant trouve son quota d’œufs.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement chasse aux œufs

L’événement Cavalier Autrement chasse aux œufs La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin