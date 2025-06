Cavalier Autrement chasse aux trésors La Haye-d’Ectot 16 juillet 2025 10:00

Manche

Cavalier Autrement chasse aux trésors 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Edwige FROMAGE accueille les enfants de 4 à 17 ans pour un après-midi chasse aux trésors au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !

À l’aide de jeux et de résolution d’énigmes, les enfants seront guidés jusqu’au trésor tout en montant à poney.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées)

Edwige FROMAGE accueille les enfants de 4 à 17 ans pour un après-midi chasse aux trésors au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !

À l’aide de jeux et de résolution d’énigmes, les enfants seront guidés jusqu’au trésor tout en montant à poney.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées) .

12 Hameau Moisy

La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Cavalier Autrement chasse aux trésors

Edwige FROMAGE welcomes children aged 4 to 17 for an afternoon treasure hunt at the Centre Equestre Cavalier Autrement, in La Haye d’Ectot!

With the help of games and riddle solving, children will be guided to the treasure while riding a pony.

Reservations required at the tourist office.

Please bring pants and boots (or closed shoes)

German :

Edwige FROMAGE begrüßt Kinder von 4 bis 17 Jahren zu einem Nachmittag mit Schatzsuche im Reitzentrum Cavalier Autrement in La Haye d’Ectot!

Mithilfe von Spielen und dem Lösen von Rätseln werden die Kinder zum Schatz geführt, während sie auf Ponys reiten.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Hose und Stiefel (oder geschlossene Schuhe) mitbringen

Italiano :

Edwige FROMAGE accoglie i bambini dai 4 ai 17 anni per un pomeriggio di caccia al tesoro presso il Centre Equestre Cavalier Autrement, a La Haye d’Ectot!

Con l’aiuto di giochi e indovinelli, i bambini saranno guidati alla ricerca del tesoro in sella a un pony.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Portare pantaloni e stivali (o scarpe chiuse)

Espanol :

Edwige FROMAGE invita a los niños de 4 a 17 años a una tarde de búsqueda del tesoro en el Centre Equestre Cavalier Autrement de La Haye d’Ectot

Con la ayuda de juegos y la resolución de acertijos, los niños serán guiados hasta el tesoro mientras montan en poni.

Es necesario reservar en la oficina de turismo.

Traer pantalones y botas (o zapatos cerrados)

L’événement Cavalier Autrement chasse aux trésors La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Cotentin