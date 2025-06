Cavalier Autrement les P’tits Palfreniers La Haye-d’Ectot 10 juillet 2025 14:00

Manche

Cavalier Autrement les P’tits Palfreniers 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Lors de cet après-midi, les enfants de 4 à 17 ans vont découvrir les poneys et leur mode de vie préparation du poney, balade, découverte de son mode de vie, ses habitudes, son alimentation, etc…

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées)

12 Hameau Moisy

La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Cavalier Autrement les P’tits Palfreniers

During this afternoon, children aged 4 to 17 will discover ponies and their way of life: preparing the pony, going for a ride, discovering the pony’s lifestyle, habits, diet, etc…

Reservations required at the tourist office.

Bring pants and boots (or closed shoes)

German :

An diesem Nachmittag lernen Kinder von 4 bis 17 Jahren Ponys und ihre Lebensweise kennen: Vorbereitung des Ponys, Ausritt, Entdecken der Lebensweise des Ponys, seiner Gewohnheiten, seiner Ernährung etc.

Eine Reservierung ist bei der Touristeninformation erforderlich.

Hose und Stiefel (oder geschlossene Schuhe) mitbringen

Italiano :

Durante questo pomeriggio, i bambini dai 4 ai 17 anni scopriranno i pony e il loro modo di vivere: preparando il pony, facendo un giro, scoprendo il suo modo di vivere, le sue abitudini, la sua dieta, ecc…

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Portare pantaloni e stivali (o scarpe chiuse)

Espanol :

Durante esta tarde, los niños de 4 a 17 años descubrirán los ponis y su modo de vida: preparar al poni, dar un paseo, descubrir su modo de vida, sus costumbres, su alimentación, etc.

Reserva obligatoria en la oficina de turismo.

Traer pantalones y botas (o zapatos cerrados)

