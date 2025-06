Cavalier Autrement stage et nuit sous tente La Haye-d’Ectot 10 juillet 2025 07:00

Manche

Cavalier Autrement stage et nuit sous tente 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-10

Les enfants et adolescents de 6 à 17 ans vont pouvoir développer leur connaissances durant ce stage immersif avec nuit sous tente au centre équestre !

L’arrivée se fera le jeudi après le dîner à 19h30 pour camper à la belle étoile avant de démarrer la journée d’apprentissage du vendredi, jusqu’à 17h.

Déjeuner du vendredi midi non fourni, à prévoir.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Prévoir un pantalon, des bottes (ou chaussures fermées), des vêtements de nuit et une tenue pour le lendemain.

12 Hameau Moisy

La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Cavalier Autrement stage et nuit sous tente

Children and teenagers from 6 to 17 years of age will be able to develop their skills during this immersive course, which includes an overnight stay in a tent at the equestrian center!

Arrival on Thursday after dinner at 7:30 p.m. for camping under the stars, before starting the learning day on Friday until 5 p.m.

Friday lunch not provided.

Reservations required at the tourist office.

Please bring pants, boots (or closed-toe shoes), nightwear and an outfit for the following day.

German :

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren werden ihre Kenntnisse während dieses immersiven Kurses mit Übernachtung im Zelt auf dem Reiterhof erweitern können!

Die Anreise erfolgt am Donnerstag nach dem Abendessen um 19:30 Uhr, um unter freiem Himmel zu zelten, bevor der Lerntag am Freitag bis 17 Uhr beginnt.

Das Mittagessen am Freitagmittag wird nicht bereitgestellt und muss selbst organisiert werden.

Reservierung bei der Touristeninformation erforderlich.

Bitte bringen Sie eine Hose, Stiefel (oder geschlossene Schuhe), Nachtwäsche und Kleidung für den nächsten Tag mit.

Italiano :

Bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni potranno sviluppare le loro abilità durante questo corso coinvolgente, che include una notte in tenda al centro ippico!

Arrivo il giovedì dopo cena alle 19.30 per accamparsi sotto le stelle prima di iniziare la giornata di apprendimento il venerdì, fino alle 17.00.

Il pranzo del venerdì non è previsto.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Si prega di portare pantaloni, stivali (o scarpe chiuse), biancheria da notte e vestiti per il giorno successivo.

Espanol :

Niños y adolescentes de 6 a 17 años podrán desarrollar sus habilidades durante este curso de inmersión, ¡que incluye una noche en una tienda de campaña en el centro ecuestre!

Llegada el jueves después de la cena a las 19.30 h para acampar bajo las estrellas antes de comenzar la jornada de aprendizaje el viernes, hasta las 17 h.

El almuerzo del viernes no está incluido.

Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

Se ruega traer pantalones, botas (o zapatos cerrados), ropa de dormir y ropa para el día siguiente.

