Cavalières, L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, Antony

Cavalières Jeudi 2 avril, 20h30 L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Hauts-de-Seine

CAVALIERES

Pour moi commun veut dire tout ce qui n’est ni l’un, ni l’autre. C’est “comme un”mais ce n’est ni l’un, ni l’autre. Tout ce qui peut avoir lieu hors de l’un et de l’autre.

Fernand Deligny

On est toujours seule face l’écriture. En notant ceci j’entends la voix rauque et ferme de Marguerite Duras parler de cette solitude. Oui on habite seule l’écriture et pourtant “Cavalières” en a décidé autrement. Nous avons habité l’écriture à quatre.

Très concrètement j’ai posé les premiers mouvements de l’histoire. Ainsi je savais que j’interprèterai Denise, une femme entraîneure de chevaux de course, tutrice légale de Madeleine, petite fille singulière (dite handicapée). Je savais que Denise allait passer une annonce afin de trouver trois femmes susceptibles de cohabiter avec elle. J’en savais aussi les trois conditions « drastiques » : 1 – Avoir un rapport au cheval. 2 – N’apporter aucun meuble. 3 – S’occuper de Madeleine. Le reste… je ne le savais pas, nous allions le découvrir ensemble.

La tentative de Denise pour faire famille différemment autour de Madeleine avec des femmes si singulières, si impétueuses, si dissemblables, ne pouvait que se retrouver dans notre façon de répéter et d’écrire. A partir de là nous nous sommes installées à quatre dans cette histoire. “Cavalières” a été écrit par Karyll, Johanna, Sarah et moi-même. Ainsi sont nées Nora, Saskia, Jeanne et Denise dans une responsabilité et surtout une irresponsabilité partagée qui nous unissait pendant la création de “Cavalières comme dit Johanna Korthals Altes.

Je rajouterai cavalières nous sommes et cavalières nous restons !

Conception et mise en scène Isabelle Lafon

Ecriture et jeu : Sarah Brannens, Karyll Elgrichi, Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon

Lumière Laurent Schneegans

Assistante à la mise en scène Jézabel d’Alexis

Costumes Isabelle Flosi

Avec la collaboration artistique de Vassili Schémann

Diffusion Mascaret production – Emmanuel Magis

Production Compagnie Les Merveilleuses

Coproduction La Colline / Théâtre national

https://www.isabelle-lafon.com/

https://mascaretproduction.com/

https://l-azimut.fr/evenements/cavalieres/

