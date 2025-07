CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI Montpellier

CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI Montpellier vendredi 3 octobre 2025.

CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – 83 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-10-05

Cavalleria rusticana | Opéra en un acte. Livret de Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido Menasci. Création à Rome au Teatro Costanzi le 17 mai 1890.

Pagliacci | Opéra en deux actes. Livret de Ruggero Leoncavallo. Création à Milan au Teatro dal Verme le 21 mai 1892.

Créés à deux ans d’intervalle et presque toujours présentés ensemble, ces deux opéras emblématiques du vérisme, mouvement de renouveau lyrique qui se développa en Italie parallèlement à la carrière de Puccini, ont en commun la brièveté de leur dramaturgie éminemment réaliste. Cavalleria rusticana et Pagliacci nous plongent au coeur de faits divers sanglants ayant pour cadre le monde rural du sud de l’Italie soumis au déchaînement des passions. Aussi quand le code d’honneur de cette société patriarcale est secoué par les trahisons, les jalousies, les provocations et la haine mortelle, la tragédie devient inexorable. Admirablement mis en scène par Silvia Paoli et dirigés par Yoel Gamzou, Cavalleria rusticana et Pagliacci comptent quelques uns des airs les plus célèbres de l’art lyrique, leurs effusions musicales vous toucheront directement.

Chanté en italien, surtitré en français et en anglais .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

Cavalleria rusticana | Opera in one act. Libretto by Giovanni Targioni-Tozzetti and Guido Menasci. First performed in Rome at the Teatro Costanzi on May 17, 1890.

Cavalleria rusticana | Oper in einem Akt. Libretto von Giovanni Targioni-Tozzetti und Guido Menasci. Uraufführung in Rom im Teatro Costanzi am 17. Mai 1890.

Cavalleria rusticana | Opera in un atto. Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. Rappresentata per la prima volta a Roma al Teatro Costanzi il 17 maggio 1890.

Cavalleria rusticana | Ópera en un acto. Libreto de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci. Estrenada en Roma en el Teatro Costanzi el 17 de mayo de 1890.

