Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres Compagnie Art’ata! Muizon

Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres

Compagnie Art’ata! 15 Route Nationale Muizon Marne

Tarif : 23 – 23 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15

Cavallissimo, LE spectacle équestre où le cheval est roi ! Venez vibrer devant des performances équestres dans un lieu convivial !Tout public

Cavallissimo est un spectacle 100 % équestre imaginé par la Compagnie Art’ata!, qui met à l’honneur la relation unique entre l’homme et le cheval, à travers une création artistique accessible à tous les publics.

Sous un chapiteau chauffé, cavaliers et chevaux évoluent dans une mise en scène soignée mêlant dressage, voltige, liberté et tableaux poétiques, pour un moment hors du temps, entre émotion, élégance et puissance.

Pensé comme une véritable sortie familiale, Cavallissimo propose également un espace convivial avec bar, boutique, billetterie et restauration sur place, permettant de prolonger l’expérience avant ou après le spectacle.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de chevaux comme pour les spectateurs en quête de découverte et d’évasion. .

Compagnie Art’ata! 15 Route Nationale Muizon 51140 Marne Grand Est

English : Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres

Cavallissimo, THE equestrian show where the horse is king! Come and thrill to equestrian performances in a friendly setting!

