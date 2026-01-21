Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres Compagnie Art’ata! Muizon
Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres Compagnie Art’ata! Muizon samedi 28 février 2026.
Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres
Compagnie Art’ata! 15 Route Nationale Muizon Marne
Tarif : 23 – 23 – 29 EUR
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15
Cavallissimo, LE spectacle équestre où le cheval est roi ! Venez vibrer devant des performances équestres dans un lieu convivial !Tout public
Cavallissimo est un spectacle 100 % équestre imaginé par la Compagnie Art’ata!, qui met à l’honneur la relation unique entre l’homme et le cheval, à travers une création artistique accessible à tous les publics.
Sous un chapiteau chauffé, cavaliers et chevaux évoluent dans une mise en scène soignée mêlant dressage, voltige, liberté et tableaux poétiques, pour un moment hors du temps, entre émotion, élégance et puissance.
Pensé comme une véritable sortie familiale, Cavallissimo propose également un espace convivial avec bar, boutique, billetterie et restauration sur place, permettant de prolonger l’expérience avant ou après le spectacle.
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de chevaux comme pour les spectateurs en quête de découverte et d’évasion. .
Compagnie Art’ata! 15 Route Nationale Muizon 51140 Marne Grand Est
English : Cavallissimo Le Printemps des Arts Equestres
Cavallissimo, THE equestrian show where the horse is king! Come and thrill to equestrian performances in a friendly setting!
