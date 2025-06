Cavazik Park Complexe sportif Platini Jœuf 28 juin 2025 18:00

Meurthe-et-Moselle

Cavazik Park Complexe sportif Platini 3 rue du stade Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Festival musical avec :

Echo Lali Rock pour enfants

Portail Nord Reprises françaises

Bambou Rock

Muse by Symmetry Tribute Muse ¿¿¿¿

DJ Set pour finir la nuit en beauté !

Buvette et restauration sur place

Entrée libreTout public

0 .

Complexe sportif Platini 3 rue du stade

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est cavazikpark@gmail.com

English :

Music festival with :

Echo Lali ? Rock for kids

Portail Nord ? French covers

Bambou ? Rock

Muse by Symmetry ? Tribute Muse ¿¿¿¿

DJ Set to end the night on a high note!

Refreshments and food on site

Free admission

German :

Musikfestival mit :

Echo Lali ? Rock für Kinder

Portal Nord ? Französische Coverversionen

Bambou ? Rock

Muse by Symmetry ? Tribute Muse ¿¿¿¿

DJ-Set, um die Nacht mit einem Knall zu beenden!

Getränke und Essen vor Ort

Freier Eintritt

Italiano :

Festival musicale con :

Echo Lali ? Rock per bambini

Portail Nord ? Cover francesi

Bambou ? Rock

Muse di Symmetry ? Tributo Muse ¿¿¿¿

DJ Set per concludere la serata in bellezza!

Rinfreschi e cibo in loco

Ingresso libero

Espanol :

Fiesta de la música con :

Echo Lali ? Rock para niños

Portail Nord ? Covers en francés

Bambou ? Rock

Muse by Symmetry ? Tributo Muse ¿¿¿¿

¡DJ Set para terminar la noche por todo lo alto!

Refrescos y comida in situ

Entrada gratuita

L’événement Cavazik Park Jœuf a été mis à jour le 2025-06-16 par MILTOL